Служащие Тихоокеанского флота испытали себя на правовом тестировании

Москва, 29 октября. Участие в правовом диктанте приняли 15 000 военнослужащих Тихоокеанского флота, сообщает телеканал «Звезда».

Желающие проверить свои знания в правовой отрасли участвовали в мероприятии. Специально для этого были созданы четыре основных площадки — по две во Владивостоке (штаб ТОФ и борт корабля «Маршал Крылов») и на Камчатке (штаб Подводных сил ТОФ и база морской пехоты). Общее количество точек проверки составляло порядка 100, среди них были воинские части и корабли.

В тестировании также принимали участие военнослужащие Черноморского флота России, всего проверили свои знания 4000 моряков на 37 площадках. Подобная проверка в Вооруженных силах России проводилась впервые. Диктант состоялся в ходе единого дня правовых знаний.