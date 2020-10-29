Рас-Лануф, 29 октября. Компания Harouge возобновила экспорт ливийской нефти, сообщает 218tv.

По данным издания, нефтекомпания приступила к работе спустя восемь месяцев простоя. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии сняла статус форс-мажора, что позволило Harouge Oil Operations возобновить экспорт сырой нефти.

Танкер «Малибу» уже пришвартовался в порту Рас-Лануф для загрузки. Трюм судна позволяет перевозить один миллион баррелей нефти за раз.

Компания Harouge уточнила, что она внесла значительный вклад в увеличение общей добычи нефти в Ливии. Не исключено, что до конца года эти показатели достигнут уровня в один миллион баррелей в сутки.

Возродить добычу и экспорт нефти удалось благодаря межливийским переговорам, в которых поучаствовали представители всех регионов страны, а также шейхи и старейшины племен, пишет Федеральное агентство новостей.