Певица Слава объяснила, почему одобряет откровенные фотосессии дочери

Москва, 29 октября. Певица Слава высказалась об откровенных фотосессиях дочери Александры Морозовой и объяснила, почему одобряет ее выбор.

Исполнительница воспитывает двух дочерей. Старшая, которой уже исполнился 21 год, начала принимать участие в откровенных фотосессиях и даже снялась в собственном клипе.

Слава призналась, что поддерживает карьеру ребенка, хотя шесть лет назад ее мнение насчет интимных фото было диаметрально противоположным.

«У нее шикарная фигура. <…> Как актрисе и как певице ей это нужно. Мне нравится, она делает очень красивые фотосессии. Если бы не нравилось, я бы ей сказала: «Убери эту похабщину», — заявила артистка в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!»

Она рассказала, что для клипа дочери требовался молодой человек, и выбор сотрудников пиар-агентства пал на блогера Рому Желудя. Молодой человек заработал не самую блестящую репутацию, но Славу это не смутило.

«У многих артистов репутация наркоманов, но люди меняются к лучшему. Он говорил, что начал идти по другому пути. Почему человеку не дать шанс?» — заключила она.

Морозова даже задумывалась об участии в проекте «Холостяк» из-за влюбленности в Тимати. Причем на эту мысль ее подтолкнула мать.