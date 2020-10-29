Ученым удалось доказать неуклюжесть птерозавров

Москва, 29 октября. Самыми крупными животными, которые когда-либо поднимались в небеса, были птерозавры. Современным ученым удалось отследить процесс их эволюции.

Поначалу доисторические животные были неуклюжими. Причиной тому послужили огромные крылья и размеры рептилий. Группа специалистов из Рединга, Линкольна и Бристоля собрала все имеющиеся сведения о птерозаврах для того, чтобы узнать об изменениях, которые происходили с ними за миллионы лет существования.

«В конце своего эволюционного пути птерозавры использовали на 50 процентов меньше энергии в полете, чем в начале. За счет этого отдельные виды смогли нарастить массу тела до 300 килограммов», — сообщили ученые.

Первые представители вида появились на планете примерно 245 млн лет назад. Затем они занимали господствующее положение в небе более 150 млн лет. Животные с длинными перепончатыми крыльями считаются первыми представителями вида позвоночных, которые сумели освоить длительные полеты.