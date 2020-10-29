Австрия возобновила авиасообщение с Россией

Вена, 29 октября. Авиакомпания Аustrian Аirlines сообщила о возобновлении перелетов в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Воздушные суда будут отправляться в РФ два раза в неделю, в понедельник и четверг, рассказала официальный представитель компании Таня Грубер. Таким образом, она официально подтвердила сведения об открытии границ Австрии и России.

Регулярные и чартерные рейсы в РФ прекратились с 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Разрешенными остались гуманитарные, санитарные, почтовые и специальные авиаперевозки. С 1 августа власти России начали открывать границы со странами с благоприятной эпидемиологической ситуацией.