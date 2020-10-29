Наргиз рассказала, почему отказалась от съемок в шоу «Секрет на миллион»

Москва, 29 октября. Певица Наргиз Закирова рассказала, что ее не раз звали на разные популярные шоу вроде передачи «Секрет на миллион», но она неизменно отвечала отказом.

Наргиз объяснила, что избегает разговоров о личной жизни, поскольку хочет запомниться своим творчеством, а не скандалами, связанными с романами. Кроме того, она считает, что телешоу унижают артиста как личность.

По мнению исполнительницы, в человеке, особенно в женщине, должна быть загадка, маленькая недосказанность. А в шоу вроде «Секрет на миллион» звезд наводящими вопросами заставляют раскрываться. Она подчеркнула, что сама расскажет подробности личной жизни, если сочтет нужным.

«Я считаю, что это очень низко. Предлагают большие деньги. <…> Все эти постановки — не моя история», — заключила она в интервью «Вокруг ТВ».

Артистка недавно приоткрыла завесу тайны и рассказала, что последние шесть лет состоит в отношениях с одним из членов своей творческой команды. Избранником 50-летней Наргиз стал техник Антон Ловягин. По словам певицы, возлюбленный младше на 11 лет и прощает ей «маленькие шалости» вроде флирта с другими мужчинами.