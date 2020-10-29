Киев предупредили о рисках включения Турции и Британии в «борьбу» за Крым

Киев, 29 октября. Украина, пытаясь привлечь Турцию и Великобританию к вопросу возращения Крыма, затеяла опасную игру, которая может грозить Киеву серьезными последствиями. Об этом заявил известный украинский политолог Вадим Карасев. В эфире телевизионного канала NewsOne он объяснил, почему украинским властям необходимо прекратить заигрывать с Анкарой и придержать свои претензии на российский полуостров.

Карасев предупредил Украину об опасности включения Турции и Британии в «борьбу» за Крым, заметив, что Киев уже давно заигрался с разработкой стратегии, по которой собирается вернуть полуостров под свой контроль. Привлекая Анкару и Лондон к этому вопросу, киевские власти не задумываются о последствиях. Эти страны не намерены заступаться за украинские интересы, поскольку планируют использовать полуостров для достижения своих геополитических целей.

«Это игра [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, потому что они тогда будут хозяевами на Черном море. Эта игра не в наших интересах будет, потому что Эрдоган сильнее, Турция сильнее, Британия сильнее. Использовать нас как пешку в этой игре — это не сильно хороший ход был для того, чтобы активизировать внешнюю политику», — заявил Карасев.

Он также раскритиковал украинские власти за планы по строительству новых военно-морских баз в Черном море, которые, вероятнее всего, станут опорными пунктами для военных кораблей стран НАТО. Внешняя политика Киева, по словам Карасева, вызывает слишком много вопросов и может быть опасна для Украины. Из страны пытаются сделать пешку в крупной геополитической игре, однако киевские власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским этого не замечают.

«Это одна история. А когда тут начинается заварушка — Эрдоган, базы новые военные, которые мы строим непонятно для кого — для британцев или для себя — это уже другая история», — резюмировал Карасев.

Ранее экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов заявил, что Турция имеет «больше прав» на Крым, нежели Украина. Он обратил внимание, что Киев, с юридической точки зрения, не имеет документов, согласно которым полуостров должен перейти под контроль Украины.