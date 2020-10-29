Житель Парижа назвал Макрона вредным ребенком из-за религиозных карикатур

Париж, 29 октября. Жители Франции высказали свое мнение по поводу политики президента Эммануэля Макрона, поощряющего религиозные карикатуры. Мнения респондентов разделились.

Действия главы государства поддержала 20-летняя уроженка Лиона, сообщает телеканал «360». Она считает, что демонстрация карикатур имеет место с учетом того, что люди, чьи чувства задевают картинки, будут предупреждены. При этом изображения не должны являться оскорбительными.

Ситуацию во Франции не одобряет 22-летний житель Парижа, исповедующий ислам. Он считает, что Макрон высмеивает религию. Молодой человек добавил, что совершенные преступления недопустимы, так как в исламе нет места насилию. Из-за нескольких радикальных личностей по всей стране началась травля мусульман. Однако карикатура на пророка Мухаммеда является прямым оскорблением верующих, добавил парень.

Другой парижанин уверен, что президент Макрон пытается усидеть на двух стульях. Как считает 22-летний Эльмар, политик старается одновременно бороться с сепаратистами и при этом не казаться расистом и исламофобом. Решение Макрона и дальше публиковать карикатуры на пророка похоже на детскую пакость, и он, как высказался респондент, в этой ситуации похож на «вредного ребенка».