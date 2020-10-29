США на развилке истории: что ждет американцев после выборов

США оказались перед президентскими выборами 2020 года на исторической развилке, но любой выбор ввергнет страну в хаос и обернется гражданской войной. Кто бы ни победил на предстоящих выборах — Дональд Трамп или Джо Байден — Америка столкнется с кризисом власти, социальной и экономической нестабильностью и бедностью.

За всю историю США у руля стояли как талантливые президенты, так и откровенные бездари, которые запомнились либо своими провалами, либо не запомнились ничем. Система сдержек и противовесов позволяла Америке пережить любых правителей без каких-либо существенных потрясений. Но любая система имеет конечный запас прочности, и, если напряжение, внутреннее или внешнее, превысит его, система рухнет и погребет под собой всех, кто так или иначе зависел от нее.

На сегодняшний день мы наблюдаем то, как США проходят проверку на предел своей прочности. С одной стороны, минимум треть обладающего правом голоса населения США готова с оружием в руках сражаться за то, чтобы президентом стал Дональд Трамп. С другой стороны, не меньшее количество людей готовы пойти на все, чтобы Дональд Трамп президентом не стал. При этом за оппонента действующего президента, Джо Байдена, никто выходить на улицы не собирается.

Получается, что если большинство американцев, пользуясь прописанной в законе процедурой, снова изберет Трампа, то меньшинство будет оспаривать это, не гнушаясь насилия. В истории США такого не было никогда, даже в период гражданской войны между Севером и Югом. Если обратиться к истории, то в 19 веке южные штаты не хотели лишить Авраама Линкольна его полномочий, вместо этого они, опираясь на существующее законодательство, решили выйти из состава федерации и сформировать собственную конфедерацию. В настоящий же момент, часть элит и лояльное им население предпринимают попытку нарушить и процедуру выборов, и основной закон США, чтобы отстранить от власти неугодного им президента.

С приближением выборов становится понятно, что протесты после выборов президента неминуемы. Интрига состоит только в том, против кого будут протестовать. Как показывает практика, любую внутреннюю проблему американские власти предпочитают решать не при помощи достижения внутреннего консенсуса, а при помощи формирования образа внешнего врага, для борьбы с которым нужно обязательно объединиться. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что при победе Трампа врагом будет объявлен Китай, а при победе Байдена врагом назначат Россию.

В чем же причина столь глубокого кризиса в высоких кабинетах американской власти? Все дело в том, что кто бы ни стал новым президентом США, это будет президент лишь части американцев. Этот человек не объединит Америку — одна часть будет воспринимать его победу как свою, а другая часть, как свое поражение. В любом случае оглашение имени нового президента США станет началом только нового витка противостояния в американском обществе.

При всей субъективности ситуации, есть один объективный фактор, который может превратить простую неприязнь между гражданами США в открытую вражду. Любая нестабильность во сласти отражается на экономике, а обеднение населения неизбежно ведет к росту насилия в целом и криминала в частности. Несложно представить, по какому сценарию будет развиваться ситуация в стране, где политическая конфронтация совпадает с обеднением населения.

Предвестниками масштабного противостояния стали массовые протесты в американских городах, сопровождающиеся насилием и мародерством. Многотысячные марши прошли в Филадельфии после очередного инцидента, в ходе которого полицейский застрелил афроамериканца. Выступления перекинулись на Пенсильванию, Нью-Йорк и Вашингтон. Но настороженность у американцев вызывают не сами протесты, а абсолютное бездействие властей.

Не добавляет уверенности и финансовая ситуация в США. Первая экономика мира столкнулась с крупнейшим денежным кризисом со времен Великой депрессии. Еще одним ударом по США стало осознание утраченной роли сверхдержавы. Возникший, казалось, из ниоткуда Китай с его богатством, стремительным развитием и технологическим прогрессом вытеснил США, предоставив ему роль растерявшего свою власть гегемона.