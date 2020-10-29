Ищенко обвинил «варварских королей» в скором распаде Украины

Киев, 29 октября. Региональные выборы, состоявшиеся на Украине в минувшее воскресенье, вскрыли серьезные проблемы киевских властей. К такому выводу пришел известный украинский политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. В своей статье, опубликованной на сайте издания «Украина.ру», Ищенко обратил внимание на крайне низкую явку на местных выборах, которая наглядно демонстрирует, что рядовые украинцы уже давно разочаровались в своем государстве и политической системе Украины.

По словам Ищенко, уже в ближайшем будущем Украине грозит распад на несколько самостоятельных регионов, которые будут независимы от Киева. Местные выборы фактически запустили стихийный процесс федерализации Украины, позволяющий местным элитам укрепить свои политические позиции. В это же время центральная власть будет продолжать деградировать и придет в полный упадок.

Политолог уверен, что киевские власти еще не понимают, что в стране запущен процесс, благодаря которому вся политическая сила начинает концентрироваться в регионах. Киев будет продолжать отвечать за внешнюю политику государства, но вскоре полностью потеряет власть.

«Власть региональных элит будет расти, а власть элит центральных станет приходить во все больший упадок», — заявил Ищенко.

По словам эксперта, политическую ситуацию на Украине можно рассматривать на примере Древнего Рима. Мэров региональных центров, поддерживаемых местными олигархами, можно сравнить с варварскими королями, которые также поддерживали верховенство римского императора.

«Короли варваров некоторое время, пока из этого можно было извлечь определенную пользу, тоже признавали формальное «верховенство» римского императора», — заметил Ищенко, заметив, что позже ситуация сильно изменилась.

Ищенко обвинил украинских «варварских королей» в скором распаде страны, заметив, что местные элиты способны получить полную независимость от центра. На данный момент уже запущен процесс перетекания реальной власти из Киева в регионы, а федерализация государства развивается независимо от официального курса руководства Украины.

Ранее Ростислав Ищенко высказался о полетах американских стратегических бомбардировщиков над территорией Украины. Он рассказал, каким образом Россия ответит на подобные провокации.