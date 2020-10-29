Прививку от коронавируса в Подмосковье будут делать бесплатно по ОМС

Москва, 29 октября. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Подмосковье в конце 2020 года. Жители смогут сделать прививку бесплатно по полису ОМС.

Население Московской области начнет делать прививки против COVID-19 уже в ближайшее время. Региональные власти запустили подготовительную кампанию. Желающие смогут сделать вакцину от коронавирусной инфекции бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Естественно, прививка будет сделана по ОМС. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — с января месяца», — отметил губернатор.

Власти Подмосковья готовят необходимые ресурсы и прививочные пункты. Вакцинация от COVID-19 проходит в два этапа, поэтому услуга будет доступна на всей территории региона. Задачей правительства является информирование граждан об особенностях прививки. Воробьев надеется, что вакцинацию пройдет большая часть населения, передает телеканал «360».