Эксперт рассказал, как угроза исламизации Франции связана с ЛГБТ

Санкт-Петербург, 29 октября. Французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко рассказал в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Свобода слова или экстремизм. Кто бежит из России в Европу?» об избирательности понятия свободы слова в современной Франции. По мнению журналиста, в этой стране есть темы, которые нельзя трогать по соображениям политкорректности, даже Charlie Hebdo никогда не сделает по ним карикатуры.

«Какие-то темы трогать нельзя (например, тему гомосексуализма. — Прим. ФАН). Я даже озвучить ее вам не могу, потому что это будет считаться фашизмом, гомофобией и т. д.», — заявил Дмитрий де Кошко.

Раннее к таким темам относилась и миграционная политика правительства, но после того, как французы осознали угрозу исламизации страны, табу на тему мигрантов сняли.

«К сожалению, среди мусульман Франции растет влияние исламистов. Они все больше навязывают обществу мусульманские обычаи, их понятия об организации общества, что совсем не совместимо с европейским обществом. Они хотят запрещать муниципальные бассейны в определенное время, потому что там могут купаться только женщины, в том числе мусульманские. Запрещают свинину в столовых в школах. Это недопустимо. Есть города, которые в большинстве заселены мусульманами, на которых влияние исламистов довольно сильно действует. И местные политики, чтобы быть избранными, иногда идут на определенные соглашения, и даже хуже. Это стало глубокой проблемой Франции», — рассказал Дмитрий де Кошко.

После терактов в Ницце проблема миграции стала активно подниматься, однако журналист сожалеет, что ее обсуждение ведется не в созидательном, а провокативном ключе.