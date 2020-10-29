Французский журналист объяснил, почему Charlie Hebdo продолжит работу

Санкт-Петербург, 29 октября. Французский журналист, общественный деятель Дмитрий Де Кошко рассказал, почему публикации журнала законны.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили французский теракт и скандальные карикатуры французского журнала Charlie Hebdo.

«Charlie Hebdo — хулиганский и не очень интересный журнал. Антирелигиозные карикатуры, которые они делают, сильно обижают людей, но не несут какого-то гуманитарного месседжа», — заметил Де Кошко.

По словам французского журналиста, во Франции есть традиция антирелигиозности.

«Данная традиция имела большое значение в начале XX века, когда во власти в стране были радикальные социалисты. Они не решали проблемы общества в социальной области, подменяли проблемы атаками на клерикалов. Эту традицию невозможно отменить сейчас, поэтому свобода богохульства и кощунства гарантирована законом Франции», — сообщил общественный деятель.

Ранее доктор юридических наук, профессор РУДН Лев Бертовский прокомментировал публикации французского журнала Charlie Hebdo. По его мнению, не стоит забывать и об устоявшихся рамках и этических подходах в обществе.