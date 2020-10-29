Алине Загитовой на фото с Навкой посоветовали похудеть

Москва, 29 октября. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала фото с фигуристкой Алиной Загитовой со съемок «Ледникового периода».

Чемпионки мира попозировали на камеру, обнявшись на льду. На Навке теплое длинное платье бежевого цвета и кожаная куртка, а на Загитовой — наряд с пышной юбкой и коньки.

«С моей красоткой, принцессой и просто хорошим человечком», — написала Навка в посте в Instagram.

Подписчики фигуристки отметили красоту спортсменок, а также обратили внимание, что с каждым выпуском шоу «Ледниковый период» Загитова все больше вживается в роль ведущей.

Нашлись, однако, комментаторы, которые сочли, что 18-летняя фигуристка набрала лишний вес. По их словам, особенно это заметно на фоне стройной Навки.

«Загитовой надо худеть»; «Такими темпами она (тренера Татьяну. — Прим. ред.) Тарасову догонит»; «Загитова поправилась и выглядит на все 30 лет», — высказались пользователи соцсети.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию признавалась, что роль ведущей на популярном шоу дается ей нелегко. Особенно сложным оказалось для нее задавать вопросы участникам, когда нужно вести диалог, интересный зрителям.