Астрономы обнаружили подозрительную активность на космическом объекте

Москва, 29 октября. Открытие по части обнаружения активности на космическом объекте Centaur 2014 OG392 сделали ученые из Университета Северной Аризоны.

Астероид входит в группу малых небесных тел, которые вращаются между Юпитером и Нептуном. Астрономы сумели зафиксировать на нем признаки слабой комы, которая протянулась на сотни тысяч километров по поверхности кентавра. Информация об этом опубликована в The Astrophysical Journal.

Ученые удивились активности Centaur 2014 OG392, так как он находится слишком далеко от Солнца для сублимирования водяного льда и превращения его в облако газа. Все наблюдения велись при помощи камеры DEC, которая установлена на телескопе в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо. Причиной движения объекта астрономы считают процессы, связанные с углекислым газом или аммиаком.