ДОСААФ Москвы презентовал станок для безопасной стрельбы в тирах

Москва, 29 октября. Инновационный станок для ограничения сектора стрельбы из длинноствольного оружия презентовали в Москве.

Презентация состоялась в рамках форума «Инновации в спорте и здоровом образе жизни», который проходил в Москве. Станок был разработан ДОСААФ Москвы.

По словам председателя регионального отделения ДОСААФ Москвы Вячеслава Ниниченко, станок может использоваться на открытых стрельбищах и в закрытых тирах.

«Благодаря ему, стрелки могут вести огонь в строго указанном секторе. Такая инновация делает стрельбы безопасными для тех, кто находится на территории стрелкового объекта», — пояснил он.

Станок состоит из основания и вертикальной рамки. В левой части устройства расположена проушина со страховочным тросом, другой конец которого крепится к оружию. Устройство не дает возможности стрелку извлечь ствол оружия из рамки и направить его за пределы безопасной области стрельбы. Нижняя часть станка выполняет функцию упора во время прицеливания. Станок уже активно используется в московских стрелково-спортивных клубах ДОСААФ России.