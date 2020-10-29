Политолог объяснил, почему Франция пренебрегает международным правом 

Санкт-Петербург, 29 октября. Юрист по международному праву, американский адвокат Григорий Красовский рассказал о влиянии международного права на французскую свободу слова, а также сравнил законодательства Франции и России.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили конфликт между свободой слова СМИ и интересами граждан, оскорбленных карикатурами Charlie Hebdo.

«Последние события во Франции связаны не только с вопросом международного права. Законодательство данного государства гарантирует свободу слова, которое позволяет оскорбление других конфессий, их символов и ценностей. Российское законодательство не позволяет себе такого. Сейчас французам стоит задуматься об этом, учитывая высокий процент французских резидентов, которые являются последователями ислама. Французы должны понять, что оскорбление мусульман путем унижения пророка не пройдет», — заявил Красовский.

Юрист проанализировал отношение исламистов к христианской вере.

«Невозможно представить, чтобы в мусульманской стране кто-то начал оскорблять Иисуса Христа. По определению, возможно, потому что в этой конфессии Иисус занимает второе место после пророка Мухаммеда. Из-за этого мусульмане не понимают, кто дает право французским гражданам оскорблять их ценности», — объяснил американский адвокат.

По мнению Григория Красовского, называть мусульман исламскими фашистами, как это сделал мэр Ниццы, потому что «они требуют уважения к их символам и вероисповеданию, просто неправильно».