Певица Слава рассказала, как бросила мужа ради молодого танцора

Москва, 29 октября. Певица Слава (Анастасия Сланевская) призналась, что бросила бизнесмена Анатолия Данилицкого через пять лет отношений. Причиной разрыва послужил молодой танцора.

Пара вместе уже почти 20 лет. Они познакомились в начале 2000-х, когда Данилицкий был женат. Слава призналась, что влюбилась с первого взгляда, ее не смутила большая разница в возрасте и статус мужчины.

Идиллия в паре, по словам певицы, длилась примерно пять лет. Затем Слава влюбилась в молодого танцора и ушла к нему, но всего на год. Данилицкий тоже закрутил роман. Но затем гражданские супруги поняли, что не могут жить друг без друга.

«После этого у нас с Толей начался новый виток сумасшедших отношений», — призналась артистка в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!»

От этого союза в 2011 году родилась Антонина Сланевская. Слава подчеркивала, что ни разу официально не была замужем и не собирается регистрировать свои отношения.

У певицы есть еще одна дочь от Константина Морозова. 21-летняя Александра недавно стала обладательницей новенького Mercedes. Автомобиль стоимостью порядка пяти миллионов рублей ей подарила знаменитая мать.