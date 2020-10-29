Пандемия добила Канаду: страна страдает психозом и бьет рекорды смертности

Канада столкнулась с огромными проблемами на фоне пандемии коронавируса. Граждане страны стали чаще употреблять алкоголь, злоупотреблять психоактивными веществами и умирать от передозировки наркотиками. Об этом в своем исследовании сообщает агентство общественного здравоохранения Канады, которое обращает внимание на то, что «последствия от пандемии наносят гораздо больший вред, чем сам коронавирус». Ограничительные меры позволили стране избежать повальных заражений, но такие шаги серьезно сказались на психоэмоциональном состоянии канадцев.

В докладе утверждается, что помещения по оказанию долгосрочной медицинской помощи стали эпицентром заражений. Рост числа заболевших на этих объектах произошел из-за ограниченных поставок средств индивидуальной защиты, старой инфраструктуры и вечной проблемы – нехватки медицинского персонала.

В исследовании говорится, что сейчас страна находится в кризисе опиоидных наркотиков. Если еще в 2018 году Канада могла похвастаться тем, что добилась снижения числа передозировок, то теперь, во время эпидемии количество погибших от опиоида значительно возросло.

Например, в Британской Колумбии в июне 2020 года была зафиксирована 181 смерть от передозировки, в аналогичном месяце прошлого года в регионе было всего 76 летальных исходов. Данные из Онтарио показывают, что смертность от веществ выросла почти в два раза: со 148 случаев в январе до 220 в мае. В Альберте привычная цифра увеличилась в полтора раза: с 211 до 302 случаев за трехмесячный период.

Также, спасаясь от стресса, канадцы стали больше пить и курить. В результате опросов почти каждый пятый житель страны признался, что за этот год стал употреблять больше спиртных напитков. Показатели курения в стране за время эпидемии возросли на 3,9%. На северных территориях Канады было зафиксировано злоупотребление психоактивными веществами. Отмечается, что из-за режима изоляции женщины проводили больше времени со своими агрессивными партнерами, а дети оставались наедине с жесткими опекунами. Была отмечена напряженная обстановка и в нормальных здоровых семьях.

Таким образом, как отмечает канадское издание CBC, в 2020 году из-за пандемии коронавируса Канада, которая занимала в рейтинге самых счастливых стран мира 9-е место «превратилась в заметно менее счастливую страну».