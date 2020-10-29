Журналисты раскрыли, как убийца трех человек попал во Францию

Ницца, 29 октября. Убийца трех человек в городе Ницце воспользовался «тропой мигрантов» из Северной Африки, чтобы попасть на территорию Франции.

Злоумышленник по имени Брахим, по данным европейских СМИ, приехал несколько недель назад. Транзитным пунктом был итальянский остров Лампедуза. Журналисты считают, что через эту часть территории Италии проникают североафриканские мигранты.

Нападение было совершено у базили Нотр-Дам. Вооруженный ножом злоумышленник забрал три жизни. Для его нейтрализации силовики открыли огонь. В тяжелом состоянии преступник был госпитализирован.

Российский телеведущий Владимир Познер подчеркнул, что является французом. По его мнению, это дает ему основание требовать от Парижа взять ситуацию под жесткий контроль с возможным принятием суровых мер, вплоть до высылки тысяч исламистов.