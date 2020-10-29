Пользователи Сети сравнили Путина со Штирлицом после манипуляций с папкой

Москва, 29 октября. Манипуляции президента РФ Владимира Путина с папкой и документами заинтриговали пользователей Сети, которые попытались расшифровать жесты главы государства.

Российский лидер принял участие в работе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Перед началом выступления он сосредоточенно занимался раскладыванием бумаг и папок. Пользователи Сети обратили внимание на аккуратность президента России.

Некоторые комментаторы назвали Путина перфекционистом, которые славятся своим стремлением к порядку везде и во всем. В Сети вспомнили и о прошлом главы РФ: его манипуляции с документами сравнили с действиями Штирлица из знаменитого фильма «Семнадцать мгновений весны». Как известно, Путин работал в КГБ, а сотрудникам спецслужб свойственна особенная профессиональная аккуратность, пишет «ПолитРоссия».

Представительницы прекрасного пола сочли жесты российского лидера милыми, а часть пользователей пошутила, что Путину не понравилось содержимое документов, поэтому он их и переложил.