Юристы назвали правовые риски применения QR-кодов при пандемии

В условиях тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве бизнес предложил властям ввести QR-коды при посещении развлекательных заведений, которые работают в ночное время. Корреспондент ФАН поговорил с экспертами о правовом аспекте применения QR-кодов в условиях коронавируса, чтобы узнать — стоит ли опасаться контроля с помощью QR-кода?

Заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев считает, что система чекинов для прохода в клубы и бары по QR-кодам выглядит достаточно привлекательно, хотя ее долгосрочные последствия для отдельного человека могут быть ощутимыми.

В беседе с ФАН он пояснил, что человек делится данными о своем пребывании на систематической основе, не имея никакого представления о том, как именно эти данные будут использоваться.

«Наибольшие риски в использования QR-кодов могут возникнуть, если впоследствии эта система будет реплицирована на посещение любых публичных мест, и, по сути, станет еще более продвинутой системой «электронных пропусков», — пояснил эксперт.

Савельев добавил, что существует немалый риск того, что с развитием технологий искусственного интеллекта то, что должно носить краткосрочный характер, станет новой нормой жизни в Москве.

Однако преподаватель Moscow Digital School Антонина Левашенко уверена в обратном: контактные данные населения могут помочь препятствовать распространению COVID-19.

«Важно понимать, как именно следует их использовать», — пояснила она в беседе с ФАН.

Говоря о том, что Москве сейчас для развлекательных заведений введено требование о сборе данных с помощью QR-кодов, Левашенко подчеркнула, что мера соответствует принципу минимизации сбора данных, так как для ее исполнения требуется один тип данных — контактные. Эксперт также назвала причины, которые влияют на доверие граждан к данной мере.

«В соответствии с уставом города Москвы мэр может принимать необходимые для обеспечения безопасности граждан меры. При этом у гражданина остается право на уничтожение персональных данных по достижении целей их обработки. Правовой риск в том, что в указе не сообщается, каким образом будут обрабатываться и храниться данные», — сказала Левашенко.

Эксперт также затронула проблему персональных данных. Левашенко пояснила, что, хоть работодатели и не передают фамилии, имена и отчества и другие данные, прямо идентифицирующие конкретных лиц, передаваемые данные все равно являются контактными персональными данными, а значит, подлежат режиму защиты персональных данных в соответствии с федеральным законом «О персональных данных».

29 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в РФ за сутки зафиксировано 17 717 новых случаев заражения. За аналогичный период выздоровели 14 740 человек и 366 — скончались.