Москва, 29 октября. Вашингтон в очередной раз пытается создать образ внешнего врага, игнорируя серьезные внутренние проблемы. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя планы США по размещению в Европе ракет, предназначенных для «сдерживания» России в регионе. В интервью информационному изданию «Царьград» эксперт объяснил подобные планы Белого дома, а также рассказал, почему такие заявление американских представителей являются лишь элементом внешней политики и не будут реализованы в ближайшее время.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе своей речи в Гудзонском институте заявил, что Вашингтон готов в случае необходимости разместить на территории Европы ракеты средней и меньшей дальности. Подобные планы могут быть реализованы для «сдерживания» России. Он также отметил, что американские специалисты могут осуществить такую стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, что позволит оказывать давление на Китай.

Ордуханян, комментируя слова О'Брайена, заявил, что подобные заявления не вызывают удивления, поскольку уже давно стали частью американской внешней политики. Представители США регулярно обвиняют Россию и Китай, создавая образ внешнего врага. Однако такие высказывания не имеют под собой никаких оснований, а Вашингтон вряд ли пойдет на этот рискованный шаг. Российские специалисты уже давно разработали боевые комплексы и системы, способные эффективно противостоять американским ракетам.

Эксперт-американист высмеял угрозы США разместить гиперзвуковые ракеты в Европейском союзе, отметив, что американские власти в очередной раз пытаются отвлечь внимание рядовых американцев от серьезных внутренних проблем. Подобная риторика, направленная против России, необходима Вашингтону в период предвыборного противостояния.

«Этим будут обусловлены следующие четыре года американской так называемой внешней политики. Если они себе не разнесут голову во время гражданской войны», — заявил эксперт.

По словам Ордуханяна, властям США на данный момент необходимо озаботиться внутренними проблемами, поскольку политическое противостояние в стране может перерасти в настоящую гражданскую войну сразу после президентских выборов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал слова американского представителя о готовности размещения в Европе ракет средней и малой дальности. Он заявил, что подобные планы Вашингтона несут серьезную опасность для глобальной безопасности.