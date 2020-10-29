Ревнивый итальянец убил жену-украинку молотком и сбежал

Римини, 29 октября. Пожилой итальянец жесткого расправился с супругой, которая хотела расстаться с ним.

По предварительным данным, 68-летний местный житель нанес жене смертельный удар молотком. Пара поссорилась из-за возможного развода, против которого выступил глава семейства.

Украинские СМИ сообщают, что убитая собиралась отправиться к адвокату с заявлением о разводе. Женщина хотела расторгнуть брак из-за многочисленных измен мужа.

В ночь на 26 октября злоумышленник позвонил в полицию и рассказал о произошедшем, сопротивление при аресте он не оказал. На допросе мужчина заявил, что ссоры с супругой длились в течение многих последних месяцев, он больше не смог выносить этого. Орудие убийства — молоток — нашли в спальне.