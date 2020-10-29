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В Госдуме проведут общественные слушания по реформированию органов опеки

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В Госдуме проведут общественные слушания по реформированию органов опеки
Депутат Государственной думы Сергей Вострецов и вице-спикер парламента Петр Толстой намерены инициировать проведение парламентских слушаний по вопросу реформирования органов опеки в России. Как сообщил ФАН Вострецов, подобная процедура необходима для соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации. 

«Надо отдавать себе отчет в том, что сценарий, по которому должны реформироваться органы опеки, на данный момент отсутствует, — изложил Федеральному агентству новостей свою позицию Вострецов. — Работа этих ведомств имеет нарекание во всех регионах, где-то она просто превратилась в торговлю людьми. Бесплатно усыновить здорового ребенка сегодня практически невозможно. И в то же время опека умудряется не замечать действительно страшных ситуаций, когда дети в опасности. Немало вопросов и к финансовой стороне. Непонятно, почему родственникам обычно стараются навязать безвозмездные варианты опеки над детьми, потерявшими родителей. Например, бабушка-пенсионерка, родной человек, но ей может быть просто не на что растить внука. На что она будет его кормить?»

В Госдуме проведут общественные слушания по реформированию органов опеки

По мнению парламентария, отдельного внимания заслуживает вопрос контроля над семьями, взявшими на воспитание сирот. И в этом ключе перспективными могут оказаться проекты коттеджных комплексов, где под присмотром специалистов проживают многодетные семьи с приемными детьми. Например, по образцу коттеджного поселка под Санкт-Петербургом, где застроен малоэтажный жилой комплекс со школами, медицинскими учреждениями. 

«Задача государства — не сбагрить воспитанников из детдома, а содействовать комфортной жизни. Думать нужно не об отчетах, а о благополучии детей. После развала СССР мы уже пытались слепо следовать западному пути и до сих пор разгребаем последствия. И в плане ювенальной юстиции нам ни в коем случае нельзя повторять подобных ошибок. Наши традиции — это семья, духовные ценности. Вот уже предложили Клишас с Крашенинниковым в случае опасности через суд забирать детей в течение суток. Но как именно определяется опасность? Инициаторы законопроекта, может, и руководствовались лучшими побуждениями, но надо понимать, что за сутки полноценное расследование провести невозможно. Последствия такого законопроекта могут быть трагичными», — отмечает Вострецов.  

В ближайшее время Сергей Вострецов и вице-спикер Госдумы Петр Толстой планируют обратиться к главе парламента с предложением о проведении широких общественных слушаний, к которым намерены привлечь представителей регионов, членов общественных организаций и других заинтересованных лиц. Предположительно, мероприятие состоится после новогодних праздников. По итогам слушаний должен быть выработан единый механизм, сценарий, по которому будут решаться вопросы, связанные с органами опеки. Вострецов не исключает, что по такому поводу может быть даже проведен общероссийский референдум, ведь речь идет о соблюдении конституционных прав граждан всей страны. 

«Решение должно приниматься на общегосударственном уровне, а не лоббироваться какими-то группами депутатов, — уверен народный избранник. — И спешить в этом вопросе нельзя. То, что система нуждается в кардинальных реформах — понятно всем. Главное — не создать хорошей идеей еще больших проблем».

В Госдуме проведут общественные слушания по реформированию органов опеки

По мнению собеседника ФАН, в первую очередь опеку над детьми надо предлагать родственникам, и только после окончательного отказа предоставлять такую возможность остальным претендентам. Предпочтение стоит отдавать полным семьям трудоспособного возраста, а не пенсионерам или одиноким мужчинам. Отдельного внимания заслуживает вопрос усыновления детей-инвалидов, для ухода за которыми может потребоваться профильное образование.

Важно, по мнению депутата, ограничить и число усыновляемых. Например, не больше пятерых здоровых детей и не больше двух с ограничениями по здоровью, — но только в том случае, если у усыновляемых нет больше братьев и сестер. И, конечно, давно требует детальной проработки механизм изъятия несовершеннолетних из семьи.

«Надо четко определить, что такое угроза жизни ребенка, прописать этот вопрос до мелочей, — уверен Вострецов. — Это должен быть отдельный, четко проработанный блок. Раньше опека подчинялась образованию, сейчас она работает при муниципалитетах. Кто все эти люди? Они, вообще, знакомы с детьми, судьбы которых вправе решать? Сегодня ребенок поругался с родителем, а завтра он плачет: «Мама, забери меня обратно!» Не надо бояться обсуждать вопросы воспитания и наказания детей. Понятно, что нельзя никого бить, но какие-то воспитательные меры со стороны родителей бывают просто необходимы. А сегодня понимание этих мер размыто и случается подмена понятий, что порой приводит к настоящим трагедиям».

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