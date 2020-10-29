В Госдуме проведут общественные слушания по реформированию органов опеки



Депутат Государственной думы Сергей Вострецов и вице-спикер парламента Петр Толстой намерены инициировать проведение парламентских слушаний по вопросу реформирования органов опеки в России. Как сообщил ФАН Вострецов, подобная процедура необходима для соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации.

«Надо отдавать себе отчет в том, что сценарий, по которому должны реформироваться органы опеки, на данный момент отсутствует, — изложил Федеральному агентству новостей свою позицию Вострецов. — Работа этих ведомств имеет нарекание во всех регионах, где-то она просто превратилась в торговлю людьми. Бесплатно усыновить здорового ребенка сегодня практически невозможно. И в то же время опека умудряется не замечать действительно страшных ситуаций, когда дети в опасности. Немало вопросов и к финансовой стороне. Непонятно, почему родственникам обычно стараются навязать безвозмездные варианты опеки над детьми, потерявшими родителей. Например, бабушка-пенсионерка, родной человек, но ей может быть просто не на что растить внука. На что она будет его кормить?»

По мнению парламентария, отдельного внимания заслуживает вопрос контроля над семьями, взявшими на воспитание сирот. И в этом ключе перспективными могут оказаться проекты коттеджных комплексов, где под присмотром специалистов проживают многодетные семьи с приемными детьми. Например, по образцу коттеджного поселка под Санкт-Петербургом, где застроен малоэтажный жилой комплекс со школами, медицинскими учреждениями.

«Задача государства — не сбагрить воспитанников из детдома, а содействовать комфортной жизни. Думать нужно не об отчетах, а о благополучии детей. После развала СССР мы уже пытались слепо следовать западному пути и до сих пор разгребаем последствия. И в плане ювенальной юстиции нам ни в коем случае нельзя повторять подобных ошибок. Наши традиции — это семья, духовные ценности. Вот уже предложили Клишас с Крашенинниковым в случае опасности через суд забирать детей в течение суток. Но как именно определяется опасность? Инициаторы законопроекта, может, и руководствовались лучшими побуждениями, но надо понимать, что за сутки полноценное расследование провести невозможно. Последствия такого законопроекта могут быть трагичными», — отмечает Вострецов.

В ближайшее время Сергей Вострецов и вице-спикер Госдумы Петр Толстой планируют обратиться к главе парламента с предложением о проведении широких общественных слушаний, к которым намерены привлечь представителей регионов, членов общественных организаций и других заинтересованных лиц. Предположительно, мероприятие состоится после новогодних праздников. По итогам слушаний должен быть выработан единый механизм, сценарий, по которому будут решаться вопросы, связанные с органами опеки. Вострецов не исключает, что по такому поводу может быть даже проведен общероссийский референдум, ведь речь идет о соблюдении конституционных прав граждан всей страны.

«Решение должно приниматься на общегосударственном уровне, а не лоббироваться какими-то группами депутатов, — уверен народный избранник. — И спешить в этом вопросе нельзя. То, что система нуждается в кардинальных реформах — понятно всем. Главное — не создать хорошей идеей еще больших проблем».

По мнению собеседника ФАН, в первую очередь опеку над детьми надо предлагать родственникам, и только после окончательного отказа предоставлять такую возможность остальным претендентам. Предпочтение стоит отдавать полным семьям трудоспособного возраста, а не пенсионерам или одиноким мужчинам. Отдельного внимания заслуживает вопрос усыновления детей-инвалидов, для ухода за которыми может потребоваться профильное образование.

Важно, по мнению депутата, ограничить и число усыновляемых. Например, не больше пятерых здоровых детей и не больше двух с ограничениями по здоровью, — но только в том случае, если у усыновляемых нет больше братьев и сестер. И, конечно, давно требует детальной проработки механизм изъятия несовершеннолетних из семьи.