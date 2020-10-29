Дипломат Ирана направил МИД РФ предложение по урегулированию ситуации в НКР

Тегеран, 29 октября. Замглавы МИД Ирана, являющийся специальным посланником по Нагорному Карабаху направил в Министерство иностранных дел РФ предложение по стабилизации в регионе.

В послании содержатся предложения по достижению мира в НКР вне рамок Минской группы ОБСЕ. Подробности события раскрыли в иранском посольстве в Москве.

В дипломатическом ведомстве Тегерана отметили, что спецпосланник побывал в Азербайджане, а 29 октября проведет соответствующие переговоры на территории России. Следующими пунктами визита иранского представителя станут Армения и Турция.

Иранская идея урегулирования заключается в привлечении стран, соседствующих с Карабахом.