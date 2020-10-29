Генерал Липовой объяснил, почему США не разместят гиперзвуковые ракеты в ЕС

Москва, 29 октября. Размещение ракет средней и меньшей дальности США на территории Европы вызовет симметричный ответ России, заявил генерал-майор Сергей Липовой.

Планы Вашингтона по развертыванию на территории государств Евросоюза гиперзвукового вооружения, находящегося на стадии создания в настоящий момент, были озвучены советником главы США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Соединенные Штаты на текущий момент не готовы к размещению подобного оружия в Европе, считает председатель президиума организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению, в Вашингтоне не пойдут на такой шаг, так как он приведет к эскалации ситуации в мире, передает iReactor.

«Если, в свете последних событий, Соединенные Штаты разместят в Европе РСМД, то это будет уже неприкрытое подталкивание напряженных отношений между Вашингтоном и Москвой к полноценному конфликту, потому что Россия в этом случае ответит симметрично», — подчеркнул генерал-майор.

Новая противоракета, недавно испытанная в Казахстане на полигоне Сары-Шаган, способна осуществлять атмосферный перехват и «обнулит» разработки США в этой сфере, считает специалист в области систем ПВО Юрий Кнутов. По его словам, данная ракета вызовет истерику на Западе, особенно у американцев, передает «Царьград».