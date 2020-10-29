Поправившаяся Памела Андерсон показала, как выглядит после карантина

Вашингтон, 29 октября. Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон призналась, что за время карантина набрала несколько лишних килограммов.

Звезда рассказала, что за весь период самоизоляции толком не занималась в тренажерном зале, а только разглядывала его. В итоге она набрала лишний вес и получила отечность лица и тела.

В интервью Loose Women Андерсон показала, как теперь выглядит. Звезда пошутила, что в лишнем весе есть свои плюсы. К примеру, ей будет не так холодно зимой.

Модель добавила, что карантин дался ей нелегко, поскольку из-за непростой эпидемиологической ситуации она несколько месяцев не виделась с сыновьями. У Андерсон два ребенка от брака с рок-музыкантом Томми Ли — Брэндон Томас и Дилан Джаггер.

Летом модель отметила 53-летие. В честь праздника она обнародовала снимок, на котором полностью обнаженная лежит на простыне в окружении цветов, прикрывает руками тело, а ее спина усеяна лепестками роз.