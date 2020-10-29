Сенатор Пушков: Франция будет расплачиваться за карикатуры жизнями

Москва, 29 октября. Радикальные исламисты будут отвечать на провокации Франции автоматными очередями и ударами ножей. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

В городе Ницца 29 октября произошла страшная трагедия. Злоумышленник с ножом напал на мирных граждан, в результате чего погибли три человека.

Алексей Пушков сообщил, что за карикатуры издания Charlie Hebdo жителям Франции придется расплачиваться своими жизнями. Радикальные исламисты не станут ограничиваться одними картинками.

«Причем они будут отвечать не карикатурами, а ударами ножей и автоматными очередями», — подчеркнул сенатор.

Стоит отметить, что французский журнал Charlie Hebdo ранее обнародовал карикатуры на пророка Мухаммеда.