Белорусский журналист назвал неэффективным «ультиматум» Тихановской

Минск, 29 октября. Так называемый «ультиматум» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не принес желаемого результата.

Об этом сообщил белорусский журналист Вячеслав Шарапов. По словам эксперта, недавние протестные мероприятия были не такими масштабными, как митинги летом, однако некоторые протестующие уже могут «запулить каменюку». Видимо, не всех организаторов акций удалось вычислить, считает журналист.

Вячеслав Шарапов подчеркнул, что «ультиматум» Тихановской не принес желаемого результата для противников белорусской власти. Это была проверка протестного потенциала. Поэтому пока нельзя сказать, что в Белоруссии закончились проблемы. Социальное напряжение по-прежнему сохранилось.