Эпатажная дочь Гузеевой ответила на критику ее небритых подмышек

Москва, 29 октября. Эпатажная дочь известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова ответила пользователям Сети на критику ее небритых подмышек.

Накануне Сеть шокировала откровенность Бухаровой, которая публично продемонстрировала заросшие подмышечные впадины. Девушка приняла вызывающую позу, положив одну руку на талию, а вторую подняла вверх.

Некоторые интернет-пользователи решили, что Бухарова повторяет за дочерью певицы Мадонны. Другие предупредили, что девушка в будущем очень пожалеет о своем поведении. Бухарова не оставила критику в свой адрес без внимания. Она заявила, что больше не притронется к бритве, несмотря на неодобрительные слова окружающих.

«Я не могу постоянно бриться, не страдая от этого. У меня есть монобровь, волосы на руках, пальцах ног, в подмышках, везде, где можно представить, и даже на груди. Если я буду думать об этом, у меня не будет времени на многие другие классные штуки», — подчеркнула она в Instagram Stories.

Пользователи Сети, послушав девушку, отметили, что так можно и совсем забыть о гигиене.

Примечательно, что мать Бухаровой тоже выступает за естественность. В программе «Давай поженимся!» Гузеева однажды публично раскритиковала женщин, которые делают себя неузнаваемыми в погоне за красивой внешностью.