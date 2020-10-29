Анита Цой: Вовремя сданные тесты на COVID-19 спасли моих родственников

Заслуженная артистка России Анита Цой в эксклюзивном интервью ФАН поделилась, как страшно ей было после заражения COVID-19, что она чувствовала во время пребывания в больнице и что хочет сказать тем, кто до сих пор не верит в существование этой инфекции.

— Анита, что думаете о том, что среди нас есть так называемые «ковид-диссиденты»?

— Лично для меня то, что люди в это не верят, абсурдно! Я же сама переболела коронавирусом, поэтому знаю, насколько это тяжело. Да, такая категория людей есть. И не буду греха таить — даже среди моих родственников. Теперь уже — были.

Мы в этом году, летом еще, отмечали 30-летие семейной жизни (муж Аниты — Сергей Цой, пресс-секретарь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. — Прим. ФАН) и пригласили родственников. Попросили их сдать тесты на коронавирус, чтобы все пришли к нам в гости, соответственно, протестированными.

— Как они к этому отнеслись?

— Вы знаете, в нашей семье, несмотря на то, что мы переболели, оказались люди, которые реально не верили в коронавирус. И мы практически заставили сдать их тесты, потому что у нас есть наши мамы, им за 80 лет, и мы их очень сильно бережем. Благодаря этому никто сопротивляться, конечно, не стал. Чтобы не заразить, не дай бог, бабушек!

— И что получилось в итоге?

— Получилось, что у наших родственников оказались положительные результаты на COVID-19! И это как раз те, кто не верил в это! И вот самым вообще замечательным, что можно было ожидать от них, стала благодарность за то, что мы заставили их сделать тесты.

— Ведь кто-то наверняка не знал о том, что уже заражен?

— Да, кто-то не знал, а кто-то уже потом очень тяжело бы переболел. Потому что там были люди с сахарным диабетом и так далее. То есть мы все это на ранней стадии поймали. Благодаря как раз тестам!

Поэтому в любом случае люди могут верить, могут не верить, но большая просьба ко всем — хотя бы предостерегайтесь! Потому что и на старуху бывает проруха, вы же знаете. От гриппа, к сожалению, люди тоже умирают. Но, зная о том, что сейчас идет такая волна коронавируса, ничего не делать для того, чтобы уберечь свое здоровье, а еще подвергать опасности всех своих родных и близких — это, я даже не знаю... Очень странно.

— У вас были какие-то симптомы?

— Да, я хорошо это прочувствовала. Тут и потеря обоняния, и высокая температура — за 40, которую мы старались сбить. Но самое интересное, что в первую неделю у меня было нормальное дыхание и не было никакого кашля. Меня положили в больницу, чтобы сбить температуру и вернуть обонятельные рефлексы.

А ровно через неделю у меня всего за два дня легкие оказались поражены на 52%! Любопытно, что тогда мы уже думали о выписке — вот придет отрицательный тест и меня сразу выпишут. И в этот момент «разыгрались» мои легкие! Это поистине страшное испытание, похожее на болезнь «горняшку» (высотная болезнь. — Прим. ФАН), когда не хватает кислорода. Те, кто ходят высоко в горы, альпинисты, хорошо понимают, о чем речь.

— Люди задыхаются, да?

— Ты не просто задыхаешься… Знаете, как это — начинается такая внутренняя психологическая паника, наступает депрессия. Это как некое помутнение, я бы даже так сказала. Нехватка кислорода очень сильно действует на весь организм. Так что никому не пожелаю заболевания даже средней степени, вот как было у меня. Вообще не представляю, как люди болеют, находясь в тяжелом состоянии. Это страшно…

— Как вы себя чувствуете сейчас? Есть какие-то отголоски? Вот Лев Лещенко сказал мне, что у него имеются некие остаточные явления...

— Сейчас я чувствую себя великолепно! Я выписалась 18 августа, потом месяц находилась на карантине. Первые две недели оказались достаточно тяжелыми. То есть сил не было вообще. Знаете, прям настолько, что в это время я ходила со скандинавскими палками. Вот, правда, чувствовала себя как бабушка. Приходилось восстанавливать силы, постепенно разрабатывать легкие. Так я прошла весь курс ЛФК (лечебной физической культуры. — Прим. ФАН). Занималась в режиме онлайн с медиками. Сейчас уже все хорошо, потому что я постепенно вошла в спорт и до сих пор езжу к врачам — проверяюсь.

— Тесты продолжаете делать?

— По-прежнему сдаю их каждую неделю. Потому что врачи предупредили, что есть опасность заразиться и другим видом коронавируса. Антитела могут как быстро прийти, так быстро и уйти. Нужно все время быть начеку, потому что болезнь до конца еще не изучена.

Очень хочется, чтобы люди все-таки услышали нас (тех, кто уже переболел. — Прим. ФАН). Мне, кстати, было очень обидно, когда в соцсетях кто-то из моих подписчиков написал: «Анита, вы что, за рекламу продались?» То есть люди посчитали, что мы делаем рекламу коронавирусу! Хотя на самом деле это далеко не реклама. Мы, к сожалению, видим сегодня, как умирают наши друзья…

В четверг оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в России за сутки зафиксировано 17 717 новых случаев заражения. За аналогичный период выздоровели 14 740 человек и 366 — скончались.