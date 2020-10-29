Стали известны подробности гибели линкора «Новороссийск»

Севастополь, 29 октябрь. Ровно 65 лет назад, 29 октября 1955 го, в Северной бухте Севастополя после мощного взрыва перевернулся и затонул линкор «Новороссийск».

Всего в ту ночь погибли 617 человек, включая нескольких участников спасательной операции. «Новороссийск» был самым большим надводным кораблем СССР, прошедшим Первую и Вторую мировые войны. Рассекреченные подробности гибели корабля опубликовало РИА Новости.

28 октябрь линкор после успешных учений вернулся в Севастопольскую бухту, а в половине второго ночи 29 ноября под корпусом с правого борта в носу прогремел мощнейший взрыв, эквивалентный тонне тротила. В результате корабль получил пробоину площадью более 150 квадратных метров. Тут же были затоплены нижние помещения корабля и носовая электростанция. Водой залило спальные кубрики. В этот момент там находились от 100 до 200 человек. Все они почти сразу же погибли.

По словам старшины команды электротехнического дивизиона корабля Владимира Деточки, выжившего после трагедии, после взрыва сначала он помнит только кромешную темноту и тиши ну. Потом он стал искать фонарик, но не нашел.

«И здесь мне какой-то молодой матрос подал спички. Я посветил и не узнал свой кубрик: вся палуба разворочена, как листы бумаги, а ведь ее толщина где-то 220 миллиметров. Кругом кровь и ил», — вспоминает Деточка.

Первое, о чем он тогда подумал, что снова началась война.

«Решил выбраться наверх для выяснения обстановки. Когда подошел к трапу, то увидел зияющее отверстие и звезды на небе, хотя вверху должно было быть еще две палубы. Все было вынесено наверх», — добавил он.

В 04.14 «Новороссийск» перевернулся полностью. Его мачты уткнулись в грунт. Водолазы-глубоководники начали искать выживших моряков. По словам водолазного специалиста, капитана первого ранга в отставке Владимира Романова, под опрокинутым «Новороссийском» ничего нельзя было сделать, а счет шел на минуты.

В итоге из-под палубы водолазам все-таки удалось спасти моториста и артиллериста, семерых матросов вытащили через отверстие, прорезанное в кормовой части. Но остальных членов экипажа, оказавшихся в ловушке в корпусе линкора, было невозможно достать. Их стуки были слышны до 1 ноября.