Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в Подмосковье

Москва, 29 октября. Массовая вакцинация от коронавируса среди жителей Подмосковья начнется в январе 2021 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, прививку от коронавируса гражданам будут делать бесплатно по полису ОМС. Губернатор региона также отметил, что предприятия справились с задачей промышленного производства, поэтому сейчас идет активная подготовка медицинских сотрудников, разворачивают прививочные пункты.

"Мы будем оказывать эту услугу везде по Подмосковью. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — в январе", — подчеркнул Воробьев в эфире телеканала "360".

Воробьев напомнил о том, что гражданам следует объяснять, как будет проводиться вакцинация от коронавируса, потому что она отличается от противогриппозной вакцинации. Глава Подмосковья добавил, что на данный момент в регионе из 15 тысяч коек, предназначенных для больных COVID-19, заполнено практически 80%.