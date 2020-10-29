Следователи отчитались об итогах проверки на танкере «Генерал Ази Асланов»

Москва, 29 октября. Специалисты завершили оперативно-следственные действия на месте ЧП с нефтяным танкером «Генерал Ази Асланов», на котором произошло возгорание.

В ходе осмотра найдены, предположительно, останки пропавших членов экипажа. Взятые образцы направлены в лабораторию для проведения генетической и медицинской экспертиз.

Также специалисты изъяли образцы топлива и перевозимого груза. Новые данные совместят с показаниями экипажа, записями с видеорегистраторов и другой информацией для восстановления полной картины случившегося и причин, повлекших за собой ЧП.

Расследование дела ведется по статье о нарушении требований пожарной безопасности, в нем задействованы краснодарские и московские следователи и криминалисты.