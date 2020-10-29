Представлена ручка для 3D-печати металлом и деревом

Москва, 29 октября. Компания 3Doodler разработала ручку для 3D-печати металлом и деревом. Производитель утверждает, что гаджет подходит не только профессионалам, но и любителям.

С помощью ручки легко производить трехмерную печать, используя разные материалы, пишет Planet Today. Например, можно вооружиться пластиком, деревом или металлом. У ручки есть небольшой дисплей. Благодаря ему можно настроить гаджет так, как это требуется его владельцу.

Нижняя магнитная часть ручки просто снимается, за счет чего возможен доступ к внутренним элементам устройства. Детальные технические характеристики ручки пока не раскрываются. Однако разработчики утверждают, что это вершина инженерной мысли.