Белоруссия приостанавливает въезд для ряда граждан Латвии, Литвы и Польши

Минск, 29 октября. Белоруссия временно ограничивает въезд для отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы и Польши. Об этом сообщили в Государственном погранкомитете республики.

Уточняется, что такая мера принята из-за сложной эпидемиологической обстановки в сопредельных странах.

«Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений», — пояснили в ГПК.

Ранее в четверг стало известно, что граждане Белоруссии активно участвуют в испытании российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Каждый доброволец получил первый компонент препарата.