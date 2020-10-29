США ждут большие политические чистки при победе Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах начнет свой новый президентский срок с глобальной чистки в правительстве США. Кабинет США может кардинально изменить состав, своих постов лишится большинство министров силового блока.

Кого уволит Трамп

Американские издания отмечают, что Дональд Трамп недоволен работой генерального прокурора Уильяма Барра. Он не смог довести расследование о незаконной слежке за предвыборным штабом Трампа в 2016 году со стороны членов администрации Барака Обамы до логического завершения и предъявить официальные обвинения. На многомесячное расследование Барра возлагались большие надежды как многими сторонниками Трампа, так и самим президентом. Однако в середине октября масштабное расследование закончилось провалом.

Другой кандидат на увольнение — директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй. По мнению Трампа, глава ФБР, занимающий свой пост с 2017 года, злоупотребляет своими полномочиями. Ведомство Рэя не начало никакого расследования или проверки по поводу электронной переписки Хантера Байдена, сына кандидата на президентский пост от Демократической партии Джо Байдена, хотя все данные и материалы находились в распоряжении ФБР еще с декабря 2019 года.

Судя по всему, Рей пытается вести двойную игру: он изображает лояльность Трампу и одновременно всячески подыгрывает Байдену перед выборами. Его острое нежелание возбуждать дело против Хантера Байдена по обвинениям в совращении несовершеннолетних и коррупции, скорее всего, связано с просьбами высокопоставленных демократов не делать этого до окончания голосования.

Увольнение грозит также Джине Хэспел, директору Центрального разведывательного управления. Причина недовольства Хэспел со стороны Трампа заключается в том, что нынешняя руководительница ЦРУ отказалась поддержать идею президента обнародовать все секретные документы, связанные с расследованием Роберта Мюллера о предполагаемых связях главы Белого дома с Россией. Как сообщается, Хэспел пыталась обезопасить методы сбора разведывательной информации и источники ЦРУ, однако президент не разделил ее страхов.

Ходят также слухи о том, что Трамп намерен освободить от занимаемой должности министра обороны Марка Эспера. Глава Пентагона активно противится планам Трампа вывести войска из Афганистана и Ирака, Эспер неоднократно выражал свое несогласие с президентом по этому поводу.

Среди возможных кандидатов на вылет озвучиваются также имена министра финансов Стива Мнучина. Он может покинуть свой пост из-за разногласий в вопросах стимулирования экономики. Также увольнение, вероятно, ждет и министра здравоохранения Алекса Азара из-за разрастания эпидемии коронавируса.

Кого уволит Байден

Оппонент Трампа – Джо Байден – тоже не намерен сохранять прошлый состав правительства США в полном составе. При приходе демократа в Белый дом американское правительство ждут не меньшие перемены. Очевидно, что ключевые министерские посты займут члены Демократической партии и выходцы из команды 44-го президента США Барака Обамы.

Наиболее вероятным сменщиком государственного секретаря Майка Помпео называется бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс. Кроме того, на должность министра обороны в администрации метит Хиллари Клинтон, бывший кандидат на президентский пост и бывший государственный секретарь. Нет никаких сомнений, что и на других важнейших постах при Байдене будет множество знакомых политических фигур, которые никак нельзя назвать дружественными по отношению к России.

Несмотря на то, что оба кандидата в президенты США готовят глобальные чистки в правительстве, возможные составы Кабмина США при Байдене и Трампе имеют одну очень существенную разницу. Администрация Байдена будет пользоваться лояльностью и позитивным отношением всей американской политической элиты, как демократической, так и республиканской. Не секрет, что политический ветеран Байден имеет давние знакомства с наиболее влиятельными республиканскими сенаторами, конгрессменами и губернаторами. Нет никаких сомнений, что человек, который более полувека находился на крупных государственных должностях, найдет общий язык со всеми сторонами американского истеблишмента.

Действующий президент, наоборот, – гарант раскола американской политической элиты. Разногласия между Трампом и демократами абсолютно непримиримы и непреодолимы. Если американской народ проголосует за Трампа, то политический кризис в США рискует войти в критическую фазу. Поэтому любое действие президента, будь то новое назначение в правительство или важная государственная инициатива, будет наталкиваться на отчаянное противодействие Демократической партии США.