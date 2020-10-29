Поставщики средств защиты сообщили о зависимости России от импорта перчаток

Производство в России средств индивидуальной защиты от коронавируса: масок, респираторов, перчаток, защитных костюмов — выросло в несколько раз, однако страна по-прежнему критически зависит от импорта некоторых видов СИЗ. В первую очередь речь идет о перчатках из натурального латекса и нитрила, а также защитных костюмах из мембраны типа «Твейк», сообщили ФАН в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ).

Масочно-перчаточный режим в России продлен и может действовать до всеобщей вакцинации россиян от COVID-19. А это значит, что по-прежнему будет высокий спрос на средства индивидуальной защиты, причем как от населения, так и от промышленных корпораций.

Маски и респираторы

Медицинские маски из специальной СМС-ткани в России, по данным ассоциации, производят около 20 компаний, сейчас это количество кратно выросло и тоже требует своего регулирования. До начала пандемии они выпускали около 1–1,2 млн масок в сутки. К сентябрю общее производство масок в РФ выросло до 6–7 млн штук в сутки.

Однако пока что большая часть того, что производится, — вовсе не медицинские маски, среди них большое количество обычных повязок для лица с весьма скромными защитными свойствами, отметил глава АСИЗ Владимир Котов.

«Если мы говорим о масках, мы должны различать, о каких масках идет речь. Они могут быть либо медицинские, которые должны производиться четко в соответствии с ГОСТом. Либо это гигиенические повязки, коих великое множество, — и они тоже должны изготавливаться в соответствии с техническими требованиями. Любой производитель должен указывать, какому нормативно-техническому документу это соответствует, и гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность. Важно гарантировать, что материал, условия, технологии, которые применяются в процессе производства, безопасны для человека», — обратил внимание глава ассоциации.

На треть выросло в России производство респираторов различных классов. Так, если до 2020 года их выпускалось до 10 млн штук в месяц, то к сентябрю текущего года эта цифра составила более 13 млн штук.

При этом, как пояснили в АСИЗ, до сих пор в дефиците респираторы третьего класса защиты (FFP3) — самого максимального. Производства загружены на месяцы вперед.

Кроме того, в дефиците у российских производителей СИЗ органов дыхания — высокоэффективный фильтрующий материал, изготовленный по технологии типа «Мельтблаун». Он используется, например, при изготовлении известных всем трехслойных одноразовых масок. В них — два слоя из так называемого спанбонда, а в середине — должен быть ключевой фильтрующий материал, например, мельтблаун.

Важно понимать, что мельблаун, равно как и спанбонд, бывает разным и по качеству, и по плотности. А это самым непосредственным образом влияет на фильтрующие свойства средств, констатировал эксперт.

Как пояснил глава АСИЗ, причина дефицита — цена на мельтблаун, которую выставляют зарубежные поставщики. В пиковые месяцы пандемии она поднималась с 8 до 120 долларов за килограмм. Сейчас, правда, цена немного снизилась.

«В нашей ассоциации уже говорили о том, что в России необходимо увеличить производство по легкой респираторике. У нас есть современные отечественные материалы, современные технологии, поэтому нужно срочно увеличивать производство высокоэффективных фильтрующих материалов, покупать, монтировать и запускать оборудование», — заявил в беседе с ФАН Владимир Котов.

Защитные перчатки

Одноразовые латексные или нитриловые перчатки с началом пандемии стали еще одним элементом защиты от коронавирусной инфекции. С начала введения масочно-перчаточного режима спрос на это изделие среди россиян вырос на порядок.

Оказалось, что в России производство легких перчаток (латекс, нитрил) практически отсутствует — в месяц выпускается порядка 3–3,5 млн пар. В основном перчатки в РФ импортируются.

Как сообщили ФАН в ассоциации, в год в нашу страну до пандемии завозили более 1 млрд пар перчаток под медицинские цели (медицинское изделие облагается налогом на добавленную стоимость по льготной ставке 10%.) и 100 млн пар перчаток в год — под промышленность. Сейчас этот спрос возрос в десятки раз, свидетельствуют эксперты.

«Резко возросли заказы на перчатки в промышленности. Например, РЖД в доковидное время заказывали 20 тысяч пар в месяц, сейчас — 800 тысяч. Газпром, Газпромнефть тоже заявляют об увеличении потребности в 10 раз», — уточнил глава АСИЗ Владимир Котов.

Всего в мире производят и потребляют более 500 млрд пар перчаток в год. Основное производство располагается в Юго-Восточной Азии. В начале года основной производитель легких перчаток, Малайзия — на ее долю приходится 60% производства латексных перчаток, — был на карантине и только в конце весны начал выходить из него.

«На сегодняшний день производство перчаток — это мега популярная тема. Все производства загружены, известные производители за ковидное время, с января по август, подняли стоимость акций в тысячи раз. Их производство обеспечено заказами на много месяцев вперед. В основном это в Малайзии находится. Спрос гигантский! В результате, по имеющимся данным, контракты на новые объемы перчаток заключаются с поставкой на май-июнь 2021 года», — рассказал Котов.

Костюм для медика

Медработникам, которые сталкиваются не только с подтвержденными, но и потенциальными зараженными COVID-19, необходима особая защита. Такими элементами одежды являются сертифицированные специальные комбинезоны из мембраны. Однако Россия зависит от импорта таких изделий и материалов.

В частности, костюмы из мембраны типа «Тайвек» (аналогичный был на президенте Владимире Путине, когда он посещал больницу в Коммунарке) в России до 2020 года практически не производились, импортировались в основном для промышленной сферы и в медицине широко не использовались.

По данным Ассоциации СИЗ, сертифицированный импорт таких комбинезонов в РФ до пандемии коронавирусной инфекции составлял около 5 млн штук в год.

«Нам известно, что в мире наблюдается большой спрос на мембраны для производства костюмов типа «Тайвек», — добавил Котов.

А вот выпуск костюмов (комбинезонов) из спанбонда значительно увеличился: с 300–350 тысяч в месяц в 2019 году до 1 млн 200 тысяч и более в сентябре. В 5 раз увеличилось производство закрытых защитных очков, которые также ежедневно используют медики, работающие с больными коронавирусом: с 200 тысяч до 1 млн штук в месяц.

В целом, по состоянию на нынешнюю осень, объем рынка средств индивидуальной защиты в РФ оценивается в 170 млрд руб. В отечественном производстве СИЗ занято более 100 тысяч человек.

Предложения экспертов

В ассоциации считают, что Россия должна наращивать собственное производство СИЗ и уходить от критической импортной зависимости. Первым шагом может стать выделение производства средств индивидуальной защиты в отдельную отрасль. Сейчас за такое производство в России даже нет персональных ответственных.

По мнению Владимира Котова, выделение производителей СИЗ в отдельную отрасль позволит качественно подготовиться к таким вызовам, как пандемия, и обеспечить защиту населения.

«Нужно разработать стратегию развития отрасли СИЗ на 10–20 лет, чтобы Россия была готова на случай чрезвычайных ситуаций стремительно нарастить выпуск необходимых средств, а не как сейчас — закупать примитивные медицинские маски десятками миллионов в Китае и фактически зависеть от доброй воли другого государства, развивая их экономику», — считает Владимир Котов.

Кроме того, необходимо сделать запасы сырья в Росрезерв для изготовления СИЗ, потому что, как показал опыт пандемии коронавируса, сырье может пропадать или дорожать в десятки раз.

Еще одно предложение АСИЗ — разработать новый национальный проект «Культура безопасности в России».

«Самосознание и самообразование населения с детских лет в вопросах оценки рисков и защите от негативного воздействия вредных факторов поможет уменьшить и профессиональные заболевания, и инвалидность на производстве, и бытовую инвалидность», — констатировали в Ассоциации СИЗ.

Это позволит подготовить население к таким форс-мажорным ситуациям, как пандемия, и даст возможность сохранить качество и продолжительность жизни.