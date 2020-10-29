В Подмосковье пытаются справиться с мощным пожаром на складах

Москва, 29 октября. Огнеборцы пытаются справиться с бушующим пожаром в подмосковном поселке Дорохово. Учитывая масштабность происшествия, территорию пришлось оцепить, сообщает источник ФАН.

Возгорание началось на территории одного из предпринимателей. Первыми вспыхнули строительные бытовки, затем пламя охватило два грузовика. Далее огонь перекинулся на склад с макулатурой и пластмассовыми изделиями. По приблизительным подсчетам, площадь пожара составила около 2500 кв.м, чуть позже она увеличилась еще на 500 «квадратов».

На месте уже работают семь пожарных расчетов. Пожару присвоен второй ранг.