Учителя Пензы недовольны фактическим размером выплат за классное руководство

Пензенские учителя не получили обещанные выплаты в 5000 рублей за классное руководство в полном объеме. Об этом ФАН стало известно благодаря ряду источников из учебных заведений города Пензы.

По словам учителей, им не было известно о том, что выплаты за классное руководство будут облагаться подоходным налогом, который для физических лиц составляет 13%.

«Если честно, была очень удивлена, когда получила первую сентябрьскую зарплату. Посчитали с коллегами и вышло, что из обещанных 5000 рублей за классное руководство нам пришло лишь 4350 рублей. Оказалось, что не хватает ровно 13% от суммы, то есть вычли подоходный налог. Мы в законах и постановлениях не разбирались — времени на это нет. Мелочь, конечно, но неприятно. Раз обещали именно эту сумму, могли бы выполнить обещанное», — поделился с ФАН один из учителей пензенской средней школы.

Напомню, что еще в январе 2020 года в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости ввести ежемесячную выплату размером не менее 5000 рублей учителям за классное руководство. Как сообщил ФАН источник из средней школы №64 города Пензы, учителя положительно приняли данную новость.

«У нас в регионе учитель обычный не много зарабатывает — в районе 15–20 тысяч, в среднем. Поэтому классные руководители дополнительной выплате были очень рады! Это же не за просто так деньги. Помимо учебной деятельности им каждый день нужно делать много дополнительно работы: померить каждому температуру; проследить, чтобы все были опрятно одеты; убедиться, что все покушали в столовой и так далее», — прокомментировал в интервью ФАН источник.

Между тем, в письме Министерства просвещения РФ от 28 мая 2020 г. N ВБ-1159/08, где сформулированы основные условия оформления выплаты, об обложении выплаты классным руководителям подоходным налогом говорилось.