Инженер указал на хитрость России с программой космического «роя»

Москва, 29 октября. Россия разрабатывает спутниковый «рой», который может быть использован в военных целях, пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на слова блогера Дмитрия Конаныхина.

Российские разработчики создают программное обеспечение для работы спутниковых систем. Первый этап, подразумевающий тестирование софта, завершен. Разработка подобных систем ведется, в том числе, и в США силами SpaceX и OneWeb. Россия вполне способна на равных соревноваться с американскими специалистами, считает бывший инженер системы заправки ракетно-космических комплексов Конаныхин.

Он подчеркнул, что подобные технологии опережают свое время и будто пришли из следующего века. Кроме гражданских целей, системы также будут задействованы в военных целях, уверен инженер. Однако при этом Россия не будет оглашать такую информацию.

«Гораздо мудрее — сказать, что мы будем изучать окрас белых медведей, пух пингвинов, а для чего предназначен каждый спутник — разбирайтесь, уважаемые партнеры, сами», — резюмировал Конаныхин.

Новая противоракета способна «обнулить» достижения США, считает специалист в области систем ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эта ракета способна осуществлять атмосферный перехват, сообщает «Царьград».