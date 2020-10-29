Ученому Луканину предъявили обвинение в госизмене в пользу Китая

Москва, 29 октября. Следователи ФСБ предъявили ученому Александру Луканину обвинение в госизмене в пользу Китая, сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что Луканин был задержан в Томске 1 октября по подозрению в попытке передаче Китаю секретных российских разработок, «связанных с альтернативными источниками питания». После задержания ученый был доставлен в Москву и помещен в СИЗО «Лефортово».

64-летний Луканин занимался исследованием электромагнитных излучений в ядерной физике, сотрудничал с Томским политехническим университетом и другими учебными заведениями.

В частности, в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН он вместе с китайскими учеными занимался разработкой высоковольтных источников питания. Выйдя на пенсию, Луканин получил приглашение на работу в Шэньянский университет КНР.