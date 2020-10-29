Ученые сообщили о серьезной опасности заменителей сахара

Вашингтон, 29 октября. Напитки с популярными искусственными подсластителями потенциально опасны и могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявили ученые из США.

Специалисты провели обсервационное исследование, в котором приняли участие 104 760 добровольцев. Каждые шесть месяцев они записывали, какую пищу и напитки употребляли в течение суток. Последние определялись как сладкие, если содержали от 5% сахара. Все участники были разделены на несколько категорий в зависимости от уровня потребления сладких напитков и напитков с сахарозаменителями.

Наблюдения за здоровьем добровольцев продолжались с 2009 по 2019 годы. У многих их них впервые возникли сердечно-сосудистые заболевания: инсульт, транзиторная ишемическая атака, инфаркт миокарда, острый коронарный синдром и инвазивное расширение просвета сосудов. Нарушения сердечно-сосудистой системы были отмечены у 1379 пациентов. Больше других подверженными опасности оказались те, кто часто употреблял сладкие или подслащенные напитки — риск увеличивался на 20%.