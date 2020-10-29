Подросшая дочь звезды «Интернов» восхитила фанатов

Москва, 29 октября. Звезда КВН и сериала «Интерны» Светлана Пермякова поделилась кадром с подросшей дочерью Варварой. Фанатов восхитило поразительное сходство между ними.

Пермякова опубликовала в Instagram селфи, на котором они с дочерью позируют щека к щеке на фоне осеннего пейзажа.

«Осенние денечки», — написала артистка.

Фанатам пост показался более чем умилительным. Они отметили, что с каждым годом девочка становится все больше похожа на маму.

«Видно, как вы любите дочурочку, а она вас»; «Вот же кукла, мамина копия!!!»; «Мамина принцесса», — написали восхищенные поклонники.

Напомним, Пермякова была замужем за арт-директором одного из московских клубов Евгением Бодровым. Пара развелась спустя всего месяц. В жизни звезды КВН затем появился Максим Скрябин — сначала как помощник, а затем он стал директором актрисы. Спустя время деловые отношения переросли в романтические. В 2012 году у них родилась Варвара.

Пара рассталась, но сумела сохранить дружеские отношения. Они вместе воспитывают дочь. Сериал «Интерны», прославивший Пермякову, выходил на ТНТ с 2010 по 2016 год.