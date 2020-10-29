Первый компонент «Спутника V» получили участники испытаний в Белоруссии

Минск, 29 октября. Граждане Белоруссии принимают активное участие в испытании российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Каждый участник исследований отечественного препарата в Белоруссии получил первый компонент вакцины. Информацией об этом поделились официальные представители Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной от COVID-19. Сейчас проходит третий этап испытаний препарата. Его разработкой занимались специалисты из Научного центра имени Гамалеи. Актуальные сведения о борьбе с распространением коронавируса следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.