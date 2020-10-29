Певицу Нюшу поздравляют со второй беременностью

Москва, 29 октября. Певица Анна Шурочкина (Нюша) опубликовала видео с маленькой дочерью Симбой. Фанаты осыпали мать и дочь комплиментами и заметили округлившийся живот звезды.

Нюша в Instagram показала поклонникам кадры с репетиции. Помогала маме готовиться к выступлению ее маленькая дочь, которой в ноябре исполнится два года.

Фанаты пришли в восторг от непосредственности малышки и ее очарования. При этом некоторые поклонники заметили, что фигура певицы все больше подтверждает слухи о ее беременности.

«Видно, что беременная», — отметили поклонники в комментариях.

Подписчики уверены, что звезда находится на начальном этапе второй беременности и скоро объявит об этом общественности. Пока звезда никак не высказывалась о своем «интересном положении». Однако фанаты заметили, что Нюша в последнее время все чаще выбирает одежду свободного кроя, а на кадрах в облегающих нарядах у нее заметен «округлившийся» живот.

Фанатов очень радует это предположение, и они вовсю поздравляют артистку.

Исполнительница в последнее время активно демонстрирует свою увлеченность темой экологии. Она посвящает этому вопросу посты и участвует в фотосессиях в поддержку брендов, изготавливающих одежду из переработанных материалов.