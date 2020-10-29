Бюджет-2021 перенесет налоговую нагрузку на богатых

Проект федерального бюджета 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, принятый в первом чтении депутатами Госдумы, сверстан, исходя из оптимистичных прогнозов, направлен на решение всех насущных социальных проблем и сосредоточен на здравоохранении и образовании.

При этом правительство располагает «кубышкой» в виде триллионов рублей, накопленных в Резервном фонде. Это говорит о том, что никакой опасности невыполнения расходной части нового бюджета не существует. Об этом ФАН рассказали в Совете Федерации, Госдуме и Высшей школе экономики.

В приоритете бюджета-2021 — социальная политика

Первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил ФАН, что принятый бюджет — сложный, напряженный, однако приоритет в проекте — у социальной политики, а в фокусе — здравоохранение и образование.

«Радует, что нашли отклик в правительстве попытки решить проблему с госфинансированием лечения детей с орфанными и жизнеугрожающими болезнями, — подчеркнул собеседник ФАН. — Допускаю, что между первым и вторым чтением будут внесены поправки, но они будут очень небольшими и не затронут ключевых направлений. Время сложное, но бюджет сформирован, и его надо поддерживать».

Нашлось место для финансирования программ, связанных с длительным уходом, добавил сенатор, отметив, что также были выделены деньги на проект «Демография, семья, дети» и на детское здравоохранение.

У правительства есть «заначка» размером с бюджет

Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Александр Ремезков напомнил, что для того, чтобы стимулировать экономику и профинансировать социальных направления, в России есть источники помимо бюджета.

«Это ФНБ с 12,5 трлн рублей и зарезервированными средствами в 1,5 млн рублей. Также это резервный фонд правительства с более 100 млрд рублей. Все это составляет примерно 60% расходной части существующего бюджета. По сути, у правительства есть «заначка» в виде второго бюджета», — заявил депутат.

Бюджет перенесет налоговую нагрузку на богатых

Директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова полагает, что цены на нефть в среднесрочном периоде будут ниже, чем до 2019 года. Поэтому, по ее мнению, бюджет должен одновременно адаптироваться к ситуации и реагировать на вызовы, и в то же время — не упускать повестку развития.

«Направленность бюджета на решение социальных вопросов и поддержки здравоохранения очевидна. Уровень расходов на них, существенно выросший в 2020 году, предполагается сохранить, — сообщила она. — Происходит адаптация бюджета к ухудшившимся экономическим условиям. Увеличивают налогообложение нефтегазовых доходов и высоких доходов граждан, вводятся дополнительные акцизы на табак».

Акиндинова пояснила, что новый бюджет переносит налоговую нагрузку с фонда оплаты труда на рентные доходы и на доходы за потребление, что, по ее мнению, справедливо.

«У нас накоплены существенные резервы, которые практически не были израсходованы. Целесообразно ли сохранять их или лучше частично потратить на разные цели, на которые не хватает денег? Наша экспертная позиция в том, что можно было бы потратить и больше, но в пределах 0,5% ВВП. Эти расходы должны быть направлены на программы развития и поддержку растущих предприятий в малом бизнесе», — подчеркнула собеседница ФАН.

Акиндинова заключила, что бюджет реалистичный по доходам, хотя и основан на достаточно оптимистичном экономическом прогнозе. Но есть резервы, и никакой опасности невыполнения обязательств, заложенных в этот бюджет, нет.