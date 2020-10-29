Украинские элиты замерли в испуге, ожидая итоги выборов в США

Украинские политологи обсудили возможные итоги выборов президента США, которые назначены на 3 ноября. Их главный вывод — кто бы ни победил, Дональд Трамп или Джо Байден, Украина останется в крайне зависимом положении от Вашингтона, который будет использовать Киев так, как ему вздумается, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

Собравшись в одном из киевских пресс-центров, аналитики напомнили — на очередных президентских выборах в США соревнуются два политика, которым на двоих исполнилось 150 лет. Действующему президенту Трампу — 73 года, а кандидату от Демпартии Джо Байдену — 77. За ходом их борьбы наблюдает весь мир: ведь слишком много глобальных процессов зависят от того, кто станет главой Белого дома. Особенно напряженно следят за американской кампанией в зависимых от Вашингтона странах, в том числе на Украине.

По мнению аналитиков, значительная часть украинского истеблишмента вынуждена болеть за кандидата от демократов Джо Байдена. Интерес местных элит понятен — ведь при президенте Трампе Украина постепенно сошла с повестки дня в США. Главу Белого дома совсем не интересовали события на постсоветском пространстве. Более того — он даже не считал Россию главным врагом, для сдерживания которого нужно активно работать в регионе, и избегал предоставления любой финансовой поддержки Киеву.

Русофобы, которыми буквально кишит украинская власть, вынуждены были прощать Трампу такие «косяки», за которые стерли бы в порошок кого угодно. Так, в ходе саммита «Большой семерки» в 2018-м Трамп прямо заявил, что «Крым принадлежит России, поскольку там живут русскоязычные люди». А также назвал нецелесообразной финансовую помощь Украине — «одной из самых коррумпированных стран в мире». Наконец, он открыто требовал вернуть Россию в состав G7, откуда ее исключили после присоединения Крыма, чем фактически обесценил действия США в поддержку Киева.

Поэтому, говорят эксперты, на Украине сильно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом пришел «проукраинский» политик — такой, как Джо Байден. Впрочем, по мнению главы аналитического центра «Перспектива» Павла Рудякова, униженное положение Киева не изменится при любом раскладе выборов в США. Напомнив слова президента Владимира Зеленского о том, что «Украина никогда не позволяла и не позволит себе влиять на выборы в США», политолог привел аллегорию.

«Представьте себе боксерскую грушу в зале для боев без правил, а перед ней двое бойцов, которые лупят ее почем зря. В какой-то момент груша говорит: «Знаете, я дистанцируюсь от вас обоих, я ни за кого из вас не болею», — иронизирует Рудяков. — В целом, «украинский кейс» остается в Соединенных Штатах «на плаву», сохраняет актуальность. Правда, для рядового американского избирателя он значения практически не имеет. Он вообще слабо представляет себе, где находится Украина — на севере Африки или на западе Азии? Поэтому все эти «дистанцирования», о которых говорит Зеленский, — россказни для внутреннего пользования. Их авторы подразумевают: мол, Украина входит в число великих держав и «решает вопросы» наравне с ними. На деле, конечно же, это не так — не входит и не решает. Поэтому, если в США захотят пнуть нас еще десяток раз, как грушу, то запросто пнут. А если решат «снять с крючка и выбросить на помойку», как дохлого червя, то снимут и выбросят».

В целом, считает Рудяков, американская внешняя политика инерционна и вполне стабильна. От состояния дел в Европе и в мире она мало зависит.

«Для нас у США даже нет какого-то отдельного направления внешней политики. Мы в Госдепе попадаем в раздел «Политика на российском направлении». При любом исходе выборов в Америке сохранится отношение к России как к врагу и одному из главных геополитических конкурентов. Поэтому ее нужно всеми силами сдерживать. Роль Украины в данном случае — мы выступаем в роли многоцелевого инструмента для США, — уверен Рудяков. — То есть нами не только тыкают в больные места России и машут перед ее лицом. Американцы знают, что у Украины есть еще и «вымя», поэтому нас периодически «доят» как на частном, так и на государственном уровнях. Например, заставляют покупать американские локомотивы, уголь из Пенсильвании, старые американские боевые катера и прочий мусор втридорога. А Джо Байден «подоил» нас еще и на своем, частном уровне — и сына пристроил, и сам в стороне не остался. Глядишь, скоро у него еще и внуки подрастут — наших ресурсов хватит и на них».

Впрочем, для американских топ-чиновников такое «кормление» — обычная практика, начавшаяся еще со времен госсекретаря Мадлен Олбрайт, которая в 1999-м получила монопольное право на развитие телекоммуникационной отрасли в Косово, напомнил политолог.

«В целом, мы как были с 2014-го этакой «тряпкой» в руках США в реализации их геополитических интересов, так ею и останемся после выборов. И хорошо, если этой тряпкой они продолжат трясти перед Россией или подтирать свои грязные дела в Восточной Европе. Потому что они всегда могут придумать для Украины судьбу и похуже», — заявил Рудяков.

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов сообщил на брифинге — в случае победы Джо Байдена резко усилятся политические позиции на Украине экс-президента Петра Порошенко.

«Избрание Байдена будет праздником, по крайней мере, для одного человека на Украине — Петра Алексеевича. Тогда, как ни парадоксально, он займет в украинской властной иерархии более высокое место, чем президент Зеленский. Думаю, если Байдена изберут президентом и он будет адекватен, то Зеленскому придется бегать к Порошенко для решения вопросов внешней политики, — выразил мнение Толстов. — Байден и Порошенко повязаны слишком жестко. При этом экс-президент сумел обеспечить такую ситуацию, чтобы его не вызвали в США для дачи показаний и чтобы к нему не приехали представители сенатской комиссии в сопровождении агентов ФБР, дабы запротоколировать все его коррупционные «подвиги». То есть он вел себя абсолютно лояльно в отношении демократов. Поэтому, если условный президент Байден будет произносить слово «Украина», чаще всего оно будет увязано с фамилией Порошенко».

Толстов напомнил — сегодня ни один из украинских государственных деятелей не может сказать ничего самостоятельного, предварительно не позвонив и.о. поверенного в делах в посольстве США в Киеве.

«А если даже наш политик и скажет какую-то отсебятину, то уже на следующий день он может быть опровергнут каким-нибудь атташе американского посольства. Поэтому логично предположить — к кому будет бегать Зеленский, чтобы решать вопросы с США? Он будет бегать к Порошенко. Ведь напрямую достучаться до новой администрации он не сможет точно так же, как не смог достучаться до администрации Трампа. Единственный, с кем Зеленскому предлагали контактировать в администрации Трампа, был его адвокат Руди Джулиани, который активно собирал «украинское досье» на Байдена, — отметил Толстов. — Также победа Байдена будет невыгодна всем в украинском политикуме, кто работал против него, формируя «украинское досье». Так, экс-генпрокурор Юрий Луценко наверняка попадет в опалу, поскольку активно сотрудничал с Джулиани и «сдал ему столько информации, сколько смог». Трудно придется и тем силам, которые стояли за депутатом Андреем Деркачем, снабжая его компроматом на Байдена и Порошенко».