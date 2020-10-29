Ученый, предсказавший крах СССР, рассказал о скором распаде США

Вашингтон, 29 октября. Соединенные Штаты Америки уже до конца 2020 года распадутся на несколько независимых друг от друга государств. Об этом заявил норвежский профессор Йохан Галтунг, который известен своим точным предсказанием о распаде СССР. По данным информационного издания «Царьград», ученый уверен, что политические процессы, происходящие в США на фоне президентских выборов, и внешняя политика Вашингтона, станут причиной для деградации государственности и дальнейшего краха страны.

Йохан Галтунг изначально предполагал, что США могут прекратить свое существование в 2025 году. Еще в 2000-ом он проанализировал политическую ситуацию в стране, а также поведение Вашингтона на международной арене, и пришел к выводу, что страну ждет печальный финал. Но недавно ученый изменил свой прогноз, заметив, что события последних лет показывают, что США распадутся на несколько составляющих уже в 2020 году.

Профессор обратил внимание, что крах произойдет из-за внешнеполитических процессов, реализуемых властями страны. Американские политики уже давно используют экономические санкции в качестве инструмента давления на другие государства. Кроме того, нужно обратить внимание на политическое противостояние Вашингтона с Европой и азиатскими государствами. Все эти факторы могут сыграть злую шутку с Америкой, что приведет к ее распаду.

«Крах США был неизбежен, но события последних лет ускорили процесс. Точкой невозврата стало вторжение в Ирак под надуманным предлогом, что привело к затяжной войне на Ближнем Востоке», — заявил Галтунг.

Также ученый указал на события, произошедшие в США и мире в 2020 году. Он напомнил, что американские власти признались в своем бессилии против такой серьезной угрозы, как коронавирусная инфекция. Также на политическом благополучии отразился и экономический кризис, который нанес большой удар по рядовым американцам. Вишенкой на торте станет гражданское политическое противостояние, возникшее на фоне предстоящих президентских выборов, на которых ни один из кандидатов не готов признать свое поражение. Все это серьезно ослабляет позиции США и приведет к скорому распаду страны на 50 отдельных государств.

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